Supaul News: पीएम श्री भागीरथ उच्च विद्यालय निर्मली में 17 बिहार बटालियन एनसीसी का शुभारंभ

Supaul News: पिपरा, एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के पीएम श्री भागीरथ उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्मली में शनिवार से 17 बिहार बटालियन एनसीसी सहरसा के तहत एनसीसी गतिविधियों का विधिवत शुभारंभ किया गया। विद्यालय में एनसीसी यूनिट की स्थापना के साथ ही अब क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. यूसुफ द्वारा जारी पत्रांक 120 दिनांक 01 अगस्त के अनुसार लेटर संख्या 1057/जी/रिजनिंग/26/763, दिनांक 07 अप्रैल एवं बिहार-झारखंड एनसीसी निदेशालय के पुनः आवंटन आदेश के आलोक में विद्यालय में एनसी यूनिट की स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 17 बिहार बटालियन एनसीसी सहरसा के निर्देश पर विद्यालय में 1 अगस्त 2026 से एनसीसी का नियमित कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

मौके पर प्रधानाध्यापक मो यूसुफ ने कहा कि विद्यालय में एनसीसी शुरू होने से छात्र-छात्राओं में अनुशासन, देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब गुणवत्तापूर्ण एनसी प्रशिक्षण अपने ही विद्यालय में उपलब्ध होगा, जिससे अधिकाधिक छात्र-छात्राएं इससे जुड़ सकेंगे। एनसी केयर टेकर अभिषेक आनंद ने बताया कि अब विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे स्कूलों या दूरस्थ केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। विद्यालय परिसर में ही नियमित परेड, ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण और एनसीसी की अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। इससे छात्रों का समय और आर्थिक खर्च दोनों बचेगा। इस अवसर पर प्रभात कुमार मंडल, सुरेंद्र मंडल, सुनील कुमार सिंह, सरोज कुमारी, रेखा कुमारी, सरफराज आलम, सनोज कुमार सहित सभी शिक्षकों के साथ स्थानीय मुखिया हरिनंदन मंडल ने छात्रों को एनसी के उद्देश्य, प्रशिक्षण और करियर संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी।