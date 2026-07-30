Supaul News: सुपौल : आपसी मतभेद के कारण पति ने की थी निर्मम हत्या, पति समेत तीन गिरफ्तार

Supaul News: किशनपुर में 27 जून को बरामद सिर कटी महिला के शव मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में पता चला कि महिला की हत्या आपसी विवाद के चलते की गई थी।

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध के स्पर संख्या 49 पर रतनपुरा गांव के समीप 27 जून को बरामद सिर कटी महिला के शव मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मामले में मृतका के पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आपसी पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या की गई थी।

हत्या की जानकारी इस सबंध में थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार ने बताया कि 27 जून को रतनपुरा गांव के समीप कोसी तटबंध के पास एक महिला का सिर कटा शव बरामद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मानवीय सूचना के आधार पर लगातार छानबीन की। जांच के दौरान शव की पहचान राजपुर पंचायत के वार्ड 9 निवासी 28 वर्षीय सोनी कुमारी के रूप में हुई।

जांच की प्रगति पुलिस जांच में सामने आया कि सोनी कुमारी की शादी गांव के ही मो अंसारुल उर्फ बड़े मियां से हुई थी। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहा था। इसी विवाद के कारण अंसारुल ने मौजहा पंचायत के बगहा निवासी मो मंसूर के साथ मिलकर सोनी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने की नीयत से शव को रतनपुरा स्थित कोसी तटबंध के किनारे फेंक दिया गया तथा सिर को गायब कर दिया।

अपराधियों की गिरफ्तारी थानाध्यक्ष ने बताया कि अनुसंधान के दौरान घटना में मृतका के पति मो अंसारुल उर्फ बड़े मियां, उसके पिता मो वददू तथा मो मंसूर की संलिप्तता सामने आई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हत्या की घटना में मो अंसारुल और मो मंसूर मुख्य आरोपी हैं। मामले में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।