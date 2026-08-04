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Supaul News: गढ़िया में युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: प्रतापगंज के गोविंदपुर पंचायत के गढ़िया वार्ड 13 में एक युवक का रक्तरंजित शव मिला हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया। मृतक की पहचान सुरेश मंडल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हो सकता है।

Supaul News: गढ़िया में युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका

Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि गोविंदपुर पंचायत के गढ़िया वार्ड 13 में मंगलवार की सुबह सड़क किनारे एक युवक का रक्तरंजित शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव पुराने बंद पड़े मुर्गी पालन केंद्र के समीप से बरामद हुआ। मृतक के शरीर पर कई जगह चाकू से वार के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया है और सभी पहलुओं से मामले की जांच शुरू कर दी है।

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घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब पांच बजे राहगीरों की नजर सड़क किनारे पड़े युवक के शव पर पड़ी। इसके बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रौशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बाद में वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार भी घटनास्थल पहुंचे तथा घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही थी कि मृतक की तलाश में पहुंचे उसके चचेरे भाई ने शव की पहचान छातापुर थाना क्षेत्र के उधमपुर वार्ड 5 निवासी विशुनदेव मंडल के पुत्र सुरेश मंडल (20 वर्ष) के रूप में की। शव देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

परिजनों की जानकारी

परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे सुरेश घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान वह किसी से मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। बातचीत के बाद वह खाना अधूरा छोड़कर पैदल घर से निकल गया और फिर वापस नहीं लौटा। रातभर खोजबीन के बाद मंगलवार की सुबह उसका चचेरा भाई व अन्य परिजन उसकी तलाश में गोविंदपुर पंचायत के नररी गांव जा रहे थे। रास्ते में गढ़िया शिव मंदिर के पास उन्हें सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने शव की पहचान सुरेश के रूप में की।

जांच की संभावनाएँ

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मृतक अपने परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटा था, जबकि सबसे बड़ी एक बहन है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। इधर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष से मामले की विस्तृत जानकारी ली और जांच के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वहीं एसपी ने कहा कि पुलिस हत्या समेत अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह घटना कब और कहां हुई थी?
यह घटना मंगलवार की सुबह गोविंदपुर पंचायत के गढ़िया वार्ड 13 में हुई थी।
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