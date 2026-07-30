Supaul News: सुपौल : भीमशंकर मंदिर के समीप से बाइक चोरी
Supaul News: राघोपुर के धरहरा स्थित भीमशंकर मंदिर के पास अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चुरा ली। बाइक मालिक हर्ष गिरी ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक धर्मशाला के पास खड़ी की थी। बाजार जाते समय बाइक नहीं मिली। राघोपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के धरहरा स्थित भीमशंकर मंदिर के समीप बुधवार शाम अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। पीड़ित बाइक मालिक हर्ष गिरी ने बताया कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल भीमशंकर मंदिर के पीछे स्थित मां बाबाजी धर्मशाला के बगल में अपने घर के बाहर खड़ी की थी। कुछ देर बाद जब वे बाजार जाने के लिए निकले, तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। काफी खोजबीन करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलने के बाद राघोपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि घटना की जानकारी प्राप्त हुई है।
आवेदन मिलने पर नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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