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Supaul News: सुपौल : ई-रिक्शा की ठोकर से मां-बेटा गंभीर रूप से घायल, दोनों रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: त्रिवेणीगंज में लक्ष्मीनियां स्कूल के समीप एक अज्ञात ई-रिक्शा की ठोकर से बाइक सवार मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया।

Supaul News: सुपौल : ई-रिक्शा की ठोकर से मां-बेटा गंभीर रूप से घायल, दोनों रेफर

Supaul News: त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनियां स्कूल के समीप एनएच-327ई पर शुक्रवार को एक अज्ञात ई-रिक्शा की ठोकर से बाइक सवार मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार छातापुर थाना क्षेत्र के उधमपुर वार्ड 7 निवासी भूपेंद्र यादव की 55 वर्षीय पत्नी रुणा देवी और उनका 26 वर्षीय पुत्र ओमप्रकाश यादव किसी काम से बाइक से त्रिवेणीगंज आ रहे थे।

इसी दौरान एनएच-327ई पर लक्ष्मीनियां स्कूल के समीप एक अज्ञात ई-रिक्शा ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपने वाहन से दोनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

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