Supaul News: सावन में मेहरबान मानसून: गरज-चमक के साथ हुई बारिश, आज भी अलर्ट

Supaul News: सुपौल में सावन महीने में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। जिले में बारिश से उमस से राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा है, खासकर वायरल बुखार के मामलों में वृद्धि हो रही है। किसानों को मौसम की चेतावनी का पालन करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता सावन महीने में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रविवार की सुबह जिले के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। सुबह से आसमान बादलों से घिरा रहा और धूप नहीं निकलने से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। हालांकि दोपहर करीब 12 बजे के बाद मौसम साफ हुआ और हल्की धूप निकल आई, जिससे बारिश थम गई। इसके बावजूद मौसम विभाग ने जिले में बारिश की गतिविधियां जारी रहने और वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक एस.के. सुमन ने बताया कि मानसूनी सिस्टम अभी सक्रिय है। इसके कारण जिले में अगले 24 घंटे तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने किसानों और आम लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत, पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। सदर अस्पताल और निजी क्लीनिकों में सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में वायरल संक्रमण अधिक देखने को मिल रहा है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय कुमार ने बताया कि इन दिनों बच्चों में वायरल फीवर के मामले बढ़े हैं और कई बच्चों को ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। उन्होंने अभिभावकों को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा नहीं देने की सलाह दी। लगातार बारिश और बढ़ी नमी के कारण दाद, खुजली, फंगल संक्रमण और दिनाई जैसी चर्म रोगों के मरीज भी बढ़े हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञों के यहां मरीजों की लंबी कतार लग रही है। चिकित्सकों का कहना है कि गीले कपड़े लंबे समय तक पहनने और साफ-सफाई में लापरवाही संक्रमण का बड़ा कारण बन रही है। मेडिकल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पैरासिटामोल और सर्दी-बुखार की दवाओं की बिक्री में 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉ. मिथिलेश राय ने कहा कि यह बारिश धान की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन किसानों को मौसम की चेतावनी का पालन करते हुए वज्रपात के दौरान खेतों में जाने से बचना चाहिए।

किसानों के लिए सलाह डॉ. राजाराम गुप्ता ने इस मौसम में लोगों से साफ पानी पीने, भीगने के बाद सूखे कपड़े पहनने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने तथा तेज बुखार या लगातार खांसी होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है।

24 घंटे में जिले में औसतन 23.9 मिमी बारिश, सदर में सबसे अधिक 63.4 मिमी वर्षा: पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में मानसून सक्रिय रहने से औसतन 23.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिला सांख्यिकी कार्यालय के वर्षामापी केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 63.4 मिमी वर्षा सुपौल सदर में हुई। इसके बाद पिपरा में 50.2 मिमी, निर्मली में 44.5 मिमी, मरौना में 40.2 मिमी और किशनपुर में 38.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सरायगढ़-भपटियाही में 10 मिमी, त्रिवेणीगंज में 9.4 मिमी, बासंतपुर में 6.4 मिमी और राघोपुर में 1 मिमी वर्षा हुई। छातापुर और प्रतापगंज में बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के अनुसार जिले में मानसूनी गतिविधियां अभी बनी रहेंगी और अगले 24 घंटे के दौरान भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की संभावना है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जिले में 8443 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध, किसानों को राहत: खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला कृषि कार्यालय की ओर से जारी 1 अगस्त 2026 की स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 8443.25 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें कंपनी स्तर पर 237.75 मीट्रिक टन, ट्रांजिट में 21.65 मीट्रिक टन, थोक विक्रेताओं के पास 6185.37 मीट्रिक टन तथा खुदरा विक्रेताओं के यहां 579.80 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार मौजूद है। इसके अलावा विभिन्न गोदामों में भी पर्याप्त मात्रा में खाद सुरक्षित रखी गई है। जिला कृषि कार्यालय ने बताया कि सभी प्रखंडों में किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरक की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। किसानों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। विभाग का दावा है कि मौजूदा खरीफ सीजन में जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, जिले में 78.23 फीसदी लक्ष्य हासिल: अनुकूल मौसम और अच्छी बारिश के बीच जिले में धान की रोपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में 1,09,505 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 85,662 हेक्टेयर में धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। इस तरह जिले में रोपनी का कार्य 78.23 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंच गया है। वहीं धान का बिचड़ा गिराने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 10,950.5 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 10,682.1 हेक्टेयर में बिचड़ा लगाया गया, जो 97.55 प्रतिशत उपलब्धि है। प्रखंडवार प्रगति में छातापुर 80.06 प्रतिशत रोपनी के साथ सबसे आगे है, जबकि मरौना 79.84, किशनपुर 78.45, निर्मली 78.35 और प्रतापगंज 78.21 प्रतिशत के साथ आगे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से किसानों को रोपनी में सहूलियत मिली है और अगले कुछ दिनों में शेष रकबे में भी धान की रोपनी पूरी होने की उम्मीद है।