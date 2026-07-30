Supaul News: सुपौल : ओएसआर नीति के विरोध में एकजुट हुए मुखिया, सरकार से पुनर्विचार की मांग

Supaul News: राघोपुर में तीन प्रखंडों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। मुखिया प्रकाश कुमार यादव की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में ओएसआर नीति के विरोध में टीम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। नेताओं ने पंचायतों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। नल-जल योजना की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई।

Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि। राघोपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन में गुरुवार को ऑन सोर्स रेवेन्यू (ओएसआर) नीति को लेकर तीन प्रखंडों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता फिगलास पंचायत के मुखिया एवं राघोपुर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश कुमार यादव ने की।

बैठक का उद्देश्य बैठक में राघोपुर, बसंतपुर और सरायगढ़-भपटियाही प्रखंडों के मुखियाओं ने राज्य सरकार की नई ओएसआर नीति का सामूहिक विरोध करते हुए संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। बैठक में राघोपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रकाश कुमार यादव, बसंतपुर मुखिया संघ की अध्यक्ष नेहा मौशम खेड़वार तथा सरायगढ़-भपटियाही मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पंचायतों में ऑन सोर्स रेवेन्यू लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

पंचायतों की स्थिति उनका कहना था कि अधिकांश पंचायतों के पास आय के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। कई पंचायतों में हाट-बाजार, पोखर, तालाब और अन्य राजस्व स्रोतों का अभाव है, जिससे पंचायतों की आय बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। मुखिया प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत पंचायतों में ओएसआर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, लेकिन पंचायतों को मजबूत आर्थिक आधार उपलब्ध कराए बिना इस व्यवस्था को लागू करना उचित नहीं होगा। उन्होंने सरकार से पहले पंचायतों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की मांग की। बैठक में नल-जल योजना की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई।

जल योजना की स्थिति प्रतिनिधियों का आरोप था कि कई पंचायतों में योजना बंद पड़ी है, जबकि कई स्थानों पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में राजस्व संग्रह की व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। 16वें वित्त आयोग के नियमों में किए गए बदलावों का विरोध करते हुए उपस्थित मुखिया प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य चार वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने मांग की कि पहले ग्राम पंचायतों का आधारभूत ढांचा और संसाधन मजबूत किए जाएं, उसके बाद ही ओएसआर लागू करने पर विचार किया जाए। साथ ही स्वच्छता मद को 16वें वित्त आयोग की राशि से अलग रखने की भी मांग की गई। बैठक में मुखिया अनीता देवी, मीरा देवी, सरस्वती देवी, चंदन राम, प्रीति कुमारी, चंद्रकला देवी, गुलेशा खातून, कमलेश साह, नोशी प्रवीण, इंदु देवी, भूपेंद्र मेहता, जमील अनवर उर्फ टुन्ना सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।