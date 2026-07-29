Supaul News: सुपौल : खाद की कीमत पर बवाल, खुदरा विक्रेताओं ने कृषि विभाग को सौंपा ज्ञापन

मौके पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सभी खुदरा खाद विक्रेता किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खाद-बीज बेचें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकान पर दो दिनों के भीतर बोर्ड लगाया जाए, जिस पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का पदनाम , सरकारी मोबाइल नंबर, प्रतिदिन उपलब्ध खाद का स्टॉक तथा निर्धारित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित हो। उन्होंने चेतावनी दी कि धावा दल या विभागीय जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कृषि पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी थोक विक्रेता द्वारा निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो खुदरा विक्रेता इसकी लिखित शिकायत विभाग को दें। शिकायत मिलने पर वरीय अधिकारियों से वार्ता कर संबंधित थोक विक्रेताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खुदरा विक्रेताओं की समस्याएं

बैठक के दौरान करीब 55 खुदरा खाद विक्रेताओं ने संयुक्त रूप से कृषि पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में आरोप लगाया गया कि जब उन्हें थोक विक्रेताओं से यूरिया 340 रुपये प्रति बोरी में मिल रहा है, तो वे सरकार द्वारा निर्धारित 266 रुपये की दर पर किसानों को कैसे बेच सकते हैं। विक्रेताओं ने कहा कि डीएपी की स्थिति भी ऐसी ही है। उनका कहना था कि यदि थोक स्तर पर ही निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराई जाए, तो वे भी किसानों को सरकारी दर पर खाद बेचने को तैयार हैं। बैठक में मौजूद किसान सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि वर्तमान में किसानों को यूरिया 500 रुपये तथा डीएपी 1700 से 2000 रुपये तक में खरीदनी पड़ रही है। उनका आरोप था कि कहीं भी सरकारी दर पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। वहीं किसान राज कुमार मेहता ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को यह जानकारी नहीं दी जाती कि अधिकृत दुकानों से कौन-कौन से बीज और कीटनाशक खरीदने चाहिए। इसका लाभ उठाकर कुछ दुकानदार अधिक मुनाफे के लिए नए-नए बीज और कीटनाशक बेच रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता पर विभाग का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। इसका नुकसान अंततः किसानों को उठाना पड़ता है। बैठक में खाद की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण और किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। किसानों और खुदरा विक्रेताओं ने विभाग से थोक स्तर पर मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा नियमित निगरानी की मांग की। बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमित कुमार, कृषि समन्वयक धर्मेंद्र कुमार, राजीव कुमार, ज्योति भारती, संध्या गीतम के अतिरिक्त खुदरा खाद विक्रेता एवं किसान मौजूद थे ।