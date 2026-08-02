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Supaul News: सावन की पहली सोमवारी की तैयारी पूरी, आज शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: सुपौल के विभिन्न शिवालयों में सावन महीने की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। मंदिर समिति ने साफ-सफाई और विधि-व्यवस्था के लिए तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक उपचार केंद्र और एंबुलेंस की व्यवस्था की है। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़ेंगे।

Supaul News: सावन की पहली सोमवारी की तैयारी पूरी, आज शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

Supaul News: सुपौल, एक संवाददाता सदर प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में आज सावन महीने की पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि सावन का महीना शुरू होते ही बोल बम व हरहर महादेव के जयकारे से गूंज उठा है। बाबा तिल्हेश्वरनाथ मंदिर सुखपुर, बाबा कपिलेश्वर मंदिर व बाबा विश्वनाथ मंदिर बरुआरी व बाबा गंगेश्वर नाथ मंदिर व बाबा दूर्मदेश्वरनाथ मंदिर जगतपुर, हजारी बाबा मंदिर मोहनियां, नगर परिषद के सोमेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इधर, मंदिर समिति के सदस्यों ने साफ-सफाई का ख्याल रखते लगातार कार्य कराया है।

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक उपचार केंद्र सहित एंबुलेंस, डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। मंदिर समिति द्वारा विधि-व्यवस्था को लेकर लगातार देखरेख एवं चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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