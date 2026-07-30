Supaul News: सुपौल : नेपाल सीमा से सटे खेत से 386 किलो गांजा बरामद

Supaul News: वीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 386 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह गांजा 11 बोरों में छिपाया गया था, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1.54 करोड़ रुपये है। पुलिस जांच कर रही है और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज़ कर दी गई है।

Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे वीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 386 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजा 11 बोरों में भरकर पटुआ के खेत में छिपाकर रखा गया था। इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.54 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वीरपुर थाना क्षेत्र के खोंटाहा गांव के समीप एनएच-106 के उत्तर, नेपाल सीमा से सटे इलाके में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया है।

पुलिस कार्रवाई सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजय दास के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर मौके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खोंटाहा निवासी स्वर्गीय ललित मटियेत के पुत्र प्रदीप मटियेत के पटुआ के खेत से 11 बोरों में रखा कुल 386 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

तस्करी नेटवर्क की जांच डीएसपी वीरपुर सुरेंद्र कुमार के अनुसार मामले की जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है। गांजे की खेप कहां से लाई गई थी, किन लोगों के माध्यम से इसे यहां तक पहुंचाया गया इन बिन्दुओं पर जांच की जा रही है। तस्करी नेटवर्क का खुलासा करने के लिए स्थानीय जांच के साथ तकनीकी साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा रहा है। इस संबंध में वीरपुर थाना में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष संजय दास, पुलिस अवर निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक प्रेमचंद पासवान, सशस्त्र बल के जवान अर्जुन कुमार, महानंद पासवान सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।