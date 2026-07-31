Supaul News: सुपौल : अखंड सौभाग्य का पर्व मधुश्रावणी तीन से, अमृत योग में होगा शुभारंभ

Supaul News: मधुश्रावणी पर्व, जो 3 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त को समाप्त होगा, नवविवाहिताओं द्वारा पति की दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए मनाया जाता है। इस दौरान शिव-पार्वती, नाग-नागिन और विषहरी देवी की पूजा की जाती है। यह पर्व मिथिलांचल में विशेष महत्व रखता है और इसमें वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़ी श्रद्धा से किया जाता है।

Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता। मिथिला का लोकआस्था एवं संस्कृति से जुड़ा प्रमुख पर्व मधुश्रावणी इस वर्ष 3 अगस्त से अमृत योग में आरंभ होगा।

उत्सव की अवधि गोसपुर निवासी मैथिल पंडित आचार्य धर्मेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि श्रावण मास की प्रथम सोमवारी से शुरू होने वाला यह 13 दिवसीय व्रत 15 अगस्त को संपन्न होगा। शुभ संयोग से इसी दिन नाग पंचमी, मोना पंचमी और मनसा देवी पूजन भी होगा। मधुश्रावणी पर्व मुख्य रूप से नवविवाहिताओं द्वारा पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य तथा सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है।

पूजा और मान्यता इस दौरान भगवान शिव-पार्वती के साथ नाग-नागिन एवं विषहरी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना से दंपति को दीर्घायु, सुख-समृद्धि तथा कालभय एवं वास्तुदोष से मुक्ति मिलती है। आचार्य मिश्र ने बताया कि पहले और अंतिम दिन विशेष पूजा-अर्चना होती है। व्रत के दौरान अनुभवी महिलाएं मधुश्रावणी कथा सुनाती हैं, जिसमें शिव-पार्वती के दांपत्य जीवन के माध्यम से प्रेम, धैर्य, सम्मान और पारिवारिक मर्यादाओं का संदेश दिया जाता है। अंतिम दिन टेमी दागने की परंपरा के साथ व्रत का समापन होता है, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। मधुश्रावनी पर्व को लेकर जिले से लेकर मिथिलांचल तक में मैथिल नव विवाहिताओं में काफी उत्साह है।

देशभर में श्रद्धा मिथिलांचल के गांवों से निकलकर अब यह पर्व देश-दुनिया में पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मधुश्रावणी की शुरुआत और समापन दोनों ही बड़े ही शुभ मुहूर्त और शुभ योग में हो रहा है। यह पूजा व्रतियों के लिए विशेष फलदायी साबित होगा।

विवाह से संबंधित आचार्य पंडित धर्मेन्द्र नाथ मिश्र बताते हैं कि इस व्रत का संबंध सीता-राम विवाह से जुड़ा हुआ है। इस पर्व को नव विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करने के लिए करती हैं। पूजा के दौरान प्रतिदिन शाम को सुहाग गीत, कोहबर गीत और आरती गायी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता गौरी की पूजा ताजा तोड़े गए फूलों से होती है जबकि नाग-नागिन की पूजा बासी फूल, पत्ते से की जाती है। इस व्रत में लगातार 13 दिनों तक व्रती महिलाएं दिन में केवल एक बार अरवा भोजन करतीं हैं।

भोग और प्रसाद पूजा के सातवें, आठवें और नौवें दिन नवविवाहिता पूजा के दौरान खीर का भोग लगाया जाता हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पंडित धर्मेन्द्र नाथ मिश्र बताते हैं कि मैथिल नवविवाहिता मधुश्रावणी के दौरान ससुराल से आए कपड़े व गहने पहनकर पूजा करने का विधान है। पूजन के दौरान मैना पंचमी, मंगला गौरी, पृथ्वी जन्म, महादेव कथा, गौरी तपस्या, शिव विवाह, गंगा कथा, बिहूला कथा और बाल बसंत कथा सुनी और सुनाई जाती है। इस दौरान नव विवाहिता के साथ-साथ वहां मौजूद घर-समाज की महिलाएं शामिल होती हैं। इसमें कथा वाचक भी महिलाएं ही होती है।