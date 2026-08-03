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Supaul News: कोसी के जलस्तर में वृद्धि, दोनों तटबंध सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने के बाद

Supaul News: कोसी के जलस्तर में वृद्धि, दोनों तटबंध सुरक्षित

Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोसी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोशी नदी के डिस्चार्ज अभी सामान्य स्थिति में है। कोसी बराज नियंत्रण कक्ष के अनुसार सोमवार को सुबह आठ बजे बराज पर 1,49,970 क्यूसेक जलप्रवाह घटते क्रम में दर्ज किया गया, जो दोपहर 12 बजे 1,51,250 क्यूसेक स्थिर क्रम में दर्ज किया गया ।शाम

4 बजे 1,75,375 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया । वहीं बराहक्षेत्र में जलप्रवाह सुबह 8 बजे 1,09,400 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे 1,42,250 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज हुआ, जबकि शाम 4 बजे तक घटते क्रम में 1,47,125 क्यूसेक दर्ज किया गया। कोशी पश्चिमी नहर को सोमवार को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया, क्योंकि इस दिन नहरों के गेटों की फ्लेसिंग किया जाता है। जबकि कोशी मुख्य नगर में कोशी मेचि लिंक परियोजना निर्माण कार्य के लिए पानी की आपूर्ति बंद है। मुख्य अभियंता ई संजीव शैलेश, अधीक्षण अभियंता संजय कुमार एवं कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। विभाग ने 24 घंटे पेट्रोलिंग और अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक बाढ़ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

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