Supaul News: कोसी नदी का कटाव फिर हुआ तेज,दर्जनों परिवारों के घरों पर मंडराया खतरा

Supaul News: किशनपुर के मौजहा पंचायत में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कटाव तेजी से बढ़ रहा है। इससे दर्जनों परिवारों को खतरा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटावरोधी कार्य शुरू करने की मांग की है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो कई परिवार बेघर हो सकते हैं।

Supaul News: किशनपुर,एक संवाददाता। पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने और घटने के बाद एक बार फिर मौजहा पंचायत के वार्ड 4 में कटाव तेज हो गया है। लगातार हो रहे कटाव से दर्जनों परिवारों के घरों पर खतरा मंडराने लगा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नदी की तेज धारा कटाव को लगातार बढ़ा रही है।

कटाव की गंभीरता कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि कई घर नदी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यदि कटावरोधी कार्य नहीं कराया गया तो कभी भी कई परिवार बेघर हो सकते हैं। कटाव की जद में आने वाले लोगों में छेदी मुखिया, गुजन मुखिया, अशोक यादव सहित दर्जनों परिवार शामिल हैं। इन परिवारों का कहना है कि हर वर्ष बरसात के मौसम में कोसी नदी कटाव करती है, लेकिन इस बार स्थिति अधिक गंभीर होती जा रही है। घरों के साथ-साथ कृषि भूमि पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग से अविलंब स्थल का निरीक्षण कर कटावरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की है।

प्रशासन की स्थिति उनका कहना है कि समय रहते बचाव कार्य नहीं कराया गया तो भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को कटाव की जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन अब तक स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटावरोधी कार्य शुरू करने की मांग की हैं। इस बाबत प्रभारी सीओ मो जियाउल कमर ने बताया कि राजस्वकर्मी से स्थल जांच करवाने के बाद अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।