Supaul News: छह दशक बाद भी पुनर्वासित परिवार हक से वंचित, मांगें नहीं मानी तो होगा बड़ा आंदोलन : लव

Supaul News: सुपौल में कोसी पीड़ित पुनर्वासित परिवारों ने होल्डिंग टैक्स, पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मांगने के लिए धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने आंदोलन के दौरान सरकार से अपनी मांगें पूरी करने का आह्वान किया। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई।

Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता नगर परिषद क्षेत्र में बसे कोसी पीड़ित पुनर्वासित परिवारों ने मंगलवार को होल्डिंग टैक्स से मुक्ति, पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर समाजसेवी लव यादव के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामविलास साह तथा संचालन रमेश कुमार यादव ने की। जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक पर आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में हजारों पुनर्वासित परिवारों के लोग शामिल हुए।

प्रदर्शन का कारण धरना को संबोधित करते हुए लव यादव ने कहा कि कोसी त्रासदी के बाद सरकार ने लोगों को पुनर्वास के लिए बसाया, लेकिन छह दशक बीत जाने के बावजूद उन्हें आवंटित जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। इसके कारण सैकड़ों परिवार आज भी आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 से नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने का नोटिस दिया जा रहा है, जबकि पुनर्वासित परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पहले पुनर्वास की जमीन का स्वामित्व देने, उसके बाद आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने तथा तत्काल होल्डिंग टैक्स से मुक्त करने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सरकारी प्रतिक्रिया प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकती, तो कोसी परियोजना के लिए अधिग्रहित उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन वापस कर दी जाए। धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। धरना में मो इरशाद, मो तबरेज हयात, हरि सिंह, जयनारायण पंडित, भोला सिंह, विनोद कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार यादव, मनोहर ठाकुर, मो अबुल केश, प्रिय कुमार, संतोष यादव, मो सलाउद्दीन, मिथलेश कुमार, सुशील यादव, सलेंद्र यादव, अशोक ठाकुर, पंकज कुमार, दिनेश कुमार, विक्रम झा, जीतन शर्मा, नईम रब्बानी, जेपी यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।