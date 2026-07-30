Supaul News: सुपौल : सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यालय का उद्घाटन

Supaul News: राघोपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के उद्देश्य से शुभारंभ वेंचर्स सर्वोटेक सोलर पैनल कार्यालय का उद्घाटन जिलाधिकारी व अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और योजना का लाभ आम जनता को पहुंचाने का उद्देश्य है। डीएम ने सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया।

Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि। राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत सिमराही वार्ड 7 स्थित कन्या मध्य विद्यालय के सामने गुरुवार शाम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के उद्देश्य से शुभारंभ वेंचर्स सर्वोटेक सोलर पैनल कार्यालय का उद्घाटन जिलाधिकारी सावन कुमार, निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषि, भाजपा नेता नागेंद्र नारायण ठाकुर, अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करा किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय उद्घाटन के बाद कन्या मध्य विद्यालय परिसर में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश गुप्ता ने की, जबकि मंच संचालन सचिन माधोगड़िया ने किया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करना और योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। इस अवसर पर शुभारंभ वेंचर्स के प्रो. उमेश कुमार गुप्ता एवं प्रो. तेजू जायसवाल ने अतिथियों को मिथिला पाग, माला, चादर, भीमशंकर की प्रतिमा एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया।

डीएम का संबोधन अपने संबोधन में जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने और अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से लोग बिजली बिल में राहत पाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। यह योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अतिथि व गणमान्य लोग डीएम ने कहा कि सर्वोटेक सोलर पैनल कार्यालय की शुरुआत दो युवाओं द्वारा की गई एक अच्छी पहल है। उन्होंने लोगों से सौर ऊर्जा को अपनाने और योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। मौके पर डॉ कलम प्रसाद यादव, महेंद्र गुप्ता, विनीता देवी, ललित जायसवाल, विनय भगत, सुभाष पांडेय, रामचंद्र जायसवाल, सागर यादव, प्रमोद शाह, रामेश्वर यादव, बिंदा प्रसाद गुप्ता, बबलू सादा, प्रतोष पांडेय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।