Supaul News: सुपौल : अवैध रूप से चल रहे सूर्या नर्सिंग होम के संचालक पर एफआआआर
Supaul News: सरायगढ़ के हॉस्पिटल रोड भपटियाही में अवैध रूप से चल रहे सूर्या नर्सिंग होम संचालक ललन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चंद्रभूषण मंडल ने जांच टीम का गठन किया था, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन और योग्य डॉक्टर के ऑपरेशन करने का मामला सामने आया।
Supaul News: सरायगढ़, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड भपटियाही में अवैध रूप से चल रहे सूर्या नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध केस दर्ज कर अस्पताल संचालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जांच टीम का गठन
इधर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चंद्रभूषण मंडल ने भपटियाही थाना में आवेदन देकर कहा है कि एसडीएम के निर्देशक आलोक में जाच टीम का गठन किया गया था। जांच टीम में बीडीओ अच्युतानंद, सीओ कुणाल गौरव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा.चंद्रभूषण मंडल, भपटियाही थाना के एसआई वर्षा कुमारी शामिल थे।
सूर्या नर्सिंग होम की जांच
जांच टीम ने सूर्या नर्सिंग होम सह सत्यम नर्सिंग होम जांच किया। जिसमें सूर्या नर्सिंग होम बिना किसी रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्टर का चल रहा था। अस्पताल में दो मरीज का ऑपरेशन किया गया था। जिसमें अररिया जिला के नरपतगंज थाना क्षेत्र के चकला गांव निवासी मरीज रंजू देवी और दूसरा मरीज़ भपटियाही थाना क्षेत्र के सदानंदपुर गांव के अंशु कुमारी काऑपरेशन किया गया था।
ऑपरेशन की असुविधाएं
सूर्या नर्सिंग होम मे ऑपरेशन थियेटर, एनआईसीयू, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित विभिन्न वार्ड आदि का जांच की गई। अस्पताल में बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना सक्षम चिकित्सक के ऑपरेशन करने, नवजात शिशु संबंधित चिकित्सा उपकरणों को देखने, नवजात शिशुओं का बिना डॉक्टर का इलाज करने, दवा की जांच औषधि निरीक्षक एवं उनकी टीम अपने साथ दवा ले गए, ताकि जांच का प्रतिवेदन उपलब्ध करा सके, अस्पताल का संचालन किसी भी तरह से नियमों अनुसार नहीं है और मरीज के लिए प्राण घातक साबित हो सकता है।
न्यायिक कार्रवाई
इस बाबत थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ चंद्रभूषण मंडल के आवेदन के आलोक में सूर्या नर्सिंग होम संचालक राघोपुर थाना क्षेत्र के नरहा गांव के वार्ड दो निवासी ललन कुमार के विरुद्ध भपटियाही थाना केस संख्या 225/ 26 दर्ज कर अस्पताल संचालक ललन कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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