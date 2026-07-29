Supaul News: सुपौल : बीडीओ ने किया अबैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को सील

Supaul News: मरौना में बीडीओ रचना भारतीय ने एक अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम बैजू हेल्थ केयर पर छापेमारी की। नर्सिंग होम में भर्ती दो ऑपरेशन के मरीजों को सीएचसी भेजा गया और नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। संचालिका ने लाइसेंस के बारे में जानकारी दी लेकिन वहां डॉक्टर उपस्थित नहीं थे।

Supaul News: मरौना, एक संवाददाता। मरौना चौक स्थित वार्ड 4 मे एक मकान मे अबैध रूप से संचालित नर्सिंग होम बैजू हेल्थ केयर मे मंगलवार की शाम बीडीओ रचना भारतीय ने छापेमारी किया। और दो ऑपरेशन की मरीज को नर्सिंग होम मे भर्ती पाया। इसकी सुचना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर बीके पासवान और थानाध्यक्ष रेमन भाष्कर और सीओ अभिजीत को देकर नर्सिंग होम बुलाया।

छापेमारी का विवरण दोनों भर्ती मरीजों को जच्चा बच्चा के साथ सीएचसी प्रभारी डॉ बीके पासवान ने एम्बुलेंस मे बैठाकर सीएचसी भेज दिया। और सभी पदाधिकारी के उपस्थिति मे नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। बीडीओ रचना भारतीय ने मरौना चौक स्थित सीएचसी के पास अबैध नर्सिंग होम संचालित होने की सुचना पाकर दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की इसमें एक नर्सिंग होम मे एक मरीज को डॉक्टर द्वारा पानी चढ़ाया जा रहा था।

नर्सिंग होम की स्थिति वही करीब दो सौ मीटर उत्तरी भाग मे एक किराये की मकान मे संचालित बैजू हेल्थ केयर बीडीओ रचना भारतीय पंहुची तो दो अलग - अलग कमरे मे ऑपरेशन की मरीज नवजात बच्चे के साथ पाया गया। इसमें बीडीओ को नर्सिंग होम पंहुचते एक कमरे मे भर्ती मरीज और बच्चा को छुपाने के उदेश्य से सटर बंद कर दिया। अंदर मरीज को परेशानी हुई तो मरीज अंदर से सटर को पीटने लगी। आवाज सुनकर बीडीओ ने शटर खुलवाया और मरीज को बाहर निकाला।

संचालिका की जानकारी नर्सिंग होम मे मरीज की देखरेख संचालिका द्वारा कर रही थी। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम मे कोई डॉक्टर मौजूद नही पाया गया। संचालिका शैलून निशा ने बताया की मरीज भर्ती होता है तो सर्जन सर्जरी के सभी स्टूमेंट साथ लेकर आते है और सर्जरी करके मरीज को दवा लिखकर चले जाते है। संचालिका शैलून निशा कहते है की नर्सिंग होम चलाने का सिविल सर्जन सुपौल से लाइसेंस प्राप्त है उन्होंने वह कागज सीएचसी प्रभारी और बीडीओ को देखने दिया।

निष्कर्ष और कार्रवाई जिसमे आयोर्वेदिक, एलोपाईथीक मरीजों को इलाज करने एक मरीज भर्ती रखने डे केयर का प्राप्त है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आंकित है। लेकिन लाइसेंस को ताख पर रखकर सर्जरी नर्सिंग होम मे होना संचालिका को महंगा पड़ गया। और दस कमरे के नर्सिंग होम को सील कर दिया। और बीडीओ ने सीएचसी प्रभारी डॉ. बीके पासवान को केस दर्ज करने के लिए कहा। और दोनों मरीजों को सीएचसी मे इलाज पूर्ण होने के बाद छुटी देने को कहा गया।नर्सिंग होम सील होने को लेकर अबैध रूप से संचालित नर्सिंग होम संचालको मे हरकम्प मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान चौक स्थित दवा दुकानें भी बंद कर दुकानदार गायब रहे।