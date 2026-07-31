Supaul News: सुपौल : राघोपुर में संचालित अवैध नर्सिंग होम होंगे बंद, संचालकों पर कार्रवाई

Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि। राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमराही बाजार, गणपतगंज बाजार और करजाईन बाजार में सैकड़ों की संख्या में अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। यह स्थिति क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है और मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ का संकेत देती है।

बताया जाता है कि सिमराही बाजार में कुछ अस्पताल, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण तो है, लेकिन दर्जनों ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनके पास संचालन के लिए कोई वैध कागजात नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में तो डॉक्टरों की अनुपस्थिति में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर चिकित्सा नैतिकता और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है।

स्थानीय निवासियों की चिंता

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन अवैध सेंटरों में न तो प्रशिक्षित स्टाफ होता है और न ही उचित चिकित्सा उपकरण, जिससे मरीजों को सही इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। इस गंभीर स्थिति पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी चिंताजनक है। यह आवश्यक है कि इन अवैध स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे सभी अवैध सेंटरों को बंद कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बाबत सुपौल सिविल सर्जन डॉ बाबू साहब झा ने बताया कि जिला से आदेश जारी हो चुका है। सभी अवैध अस्पताल को बंद कर संबंधित संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।