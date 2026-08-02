Supaul News: वाशिंग पिट निर्माण में लगे भारी हाइवा ट्रकों से टूटी ग्रामीण सड़कें, ग्रामीणों में आक्रोश

Supaul News: ललितग्राम रेलवे स्टेशन पर वाशिंग पिट के लिए मिट्टी की ढुलाई में लगे भारी हाइवा ट्रकों के कारण लक्ष्मीनिया पंचायत की ग्रामीण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है, और पंचायत के मुखिया ने थानाध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है।

Supaul News: बलुआ बाजार, एक प्रतिनिधि। ललितग्राम रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन वाशिंग पिट के लिए मिट्टी ढुलाई में लगे भारी-भरकम हाइवा ट्रकों के कारण लक्ष्मीनिया पंचायत की ग्रामीण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुख्य मार्ग के बजाय संकरी ग्रामीण सड़कों से भारी वाहनों का परिचालन होने से सड़कें जगह-जगह टूट गई हैं तथा पुल-पुलियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर लक्ष्मीनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमृत सागर झा ने ललितग्राम थानाध्यक्ष को आवेदन देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

ग्रामीणों का प्रदर्शन आवेदन में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर वाशिंग पिट निर्माण के लिए लगातार मिट्टी की ढुलाई की जा रही है। इसके लिए क्षमता से अधिक भार वाले हाइवा ट्रकों का उपयोग किया जा रहा है, जो मुख्य सड़क के बजाय पंचायत की पतली ग्रामीण सड़कों से गुजर रहे हैं। लगातार परिचालन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कई स्थानों पर दरारें उभर आई हैं।

पुलिया की स्थिति ग्रामीण भूपेंद्र पासवान, बीरेंद्र यादव, सबीर आलम, जमील अख्तर, रवि कुमार, मो सोहराब आदि का कहना है कि इस मार्ग पर बने छोटे पुल और पुलिया भारी वाहनों का दबाव झेलने में सक्षम नहीं हैं। अत्यधिक भार के कारण पुलिया में भी दरारें आने लगी हैं। यह सड़क आसपास के गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। यदि पुलिया क्षतिग्रस्त हुई तो हजारों लोगों का संपर्क प्रभावित हो सकता है और किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

समस्याओं का समाधान समाजसेवी अमृत सागर झा ने बताया कि आवेदन के माध्यम से भारी हाइवा ट्रकों के ग्रामीण सड़क से परिचालन पर तत्काल रोक लगाने, वैकल्पिक मार्ग से मिट्टी ढुलाई कराने तथा क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल-पुलियों की मरम्मत कराने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर, लालितग्राम थानाध्यक्ष अंजलि कुमारी ने बताया कि वह मीटिंग के सिलसिले में सुपौल में हैं। थाना में आवेदन दिया होगा। जानकारी लेकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। है।