Supaul News: जिले में झमाझम बारिश, त्रिवेणीगंज में सबसे अधिक 68.4 एमएम

Supaul News: सुपौल में मंगलवार को बारिश हुई और सभी वर्षामापी केंद्रों पर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। त्रिवेणीगंज में सबसे अधिक 68.4 एमएम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में जलनिकासी पर ध्यान दें, क्योंकि लगातार नमी से रोग और कीट का खतरा बढ़ सकता है।

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता सुपौल में मंगलवार को मानसून मेहरबान रहा। जिले के सभी 11 वर्षामापी केंद्रों पर बारिश दर्ज की गई। त्रिवेणीगंज में सबसे अधिक 68.4 एमएम बारिश हुई। सरायगढ़-भपटियाही में 66 और पिपरा में 65.4 एमएम बारिश दर्ज की गई। किशनपुर में 62.4, छातापुर में 49.6 और बसंतपुर में 44.6 एमएम बारिश हुई। वहीं प्रतापगंज में सबसे कम 8.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम सुहाना हुआ है। बारिश के आंकड़ों के अनुसार मरौना में 16.2, निर्मली में 14.2, राघोपुर में 25.2 और सुपौल में 25.4 एमएम बारिश हुई। जिले के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की मात्रा में अंतर रहा। कई जगहों पर तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति भी बनी।

मौसम वैज्ञानिक : अगले दिनों में सतर्क रहें किसान मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के दौरान रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहने पर किसानों को खेतों में जलनिकासी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लगातार अधिक नमी रहने से धान समेत खरीफ फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका बढ़ सकती है। किसानों को खेत में पानी की स्थिति देखते हुए सिंचाई और कीटनाशक का प्रयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह से करने की जरूरत है। बारिश से धान की खेती को फायदा मिला है। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से किसानों को तत्काल सिंचाई की जरूरत कम होगी। जिन खेतों में धान की रोपनी हो चुकी है, वहां पौधों को पर्याप्त पानी मिलने से फसल की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि निचले खेतों में पानी अधिक जमा होने पर जलनिकासी करना जरूरी होगा।

बारिश के बाद मौसमी बीमारी का खतरा बारिश के बारिश के बाद मौसमी बीमारी का खतरा जगह-जगह जलजमाव होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देने तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

बारिश के बाद इन बातों का रखें ध्यान खेत में जलजमाव नहीं होने दें: धान के निचले खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें।

मच्छरों से बचाव जरूरी: घर के आसपास जमा पानी हटाएं और मच्छररोधी उपाय अपनाएं

फसल में रोग दिखे तो सलाह लें: लगातार नमी के कारण फसल में रोग या कीट दिखने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही दवा का छिड़काव करें