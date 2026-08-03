Supaul News: बाबा वचनेश्वर शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़
Supaul News: सरायगढ़ निज संवाददाता सावन माह की पहली सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा
Supaul News: सरायगढ़ निज संवाददाता सावन माह की पहली सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा वचनेश्वर मंदिर, सरायगढ़ में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिनभर हर-हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजता रहा। मूसलाधार बारिश के बावजूद महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन से भक्तिमय वातावरण बना रहा। मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन यादव ने बताया कि सरायगढ़, भपटियाही, चांदपीपर, पिपरा खुर्द, मुरली, लालगंज, झिलाडुमरी, लौकहा, ढ़ोली और बनैनिया सहित कई पंचायतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट और शमियाना की व्यवस्था की गई थी।
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