Supaul News: सुपौल : करजाईन बाजार में हर्षोल्लास से मनी गुरु पूर्णिमा
Supaul News: करजाईन और आसपास के क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दहगामा में विनोद कुमार मेहता के आवास पर महर्षि मेंही के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने गुरु की महिमा और शिष्यों के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला।
Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता। करजाईन तथा आसपास के क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह- जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बायसी पंचायत स्थित दहगामा में विनोद कुमार मेहता के आवासीय परिसर में महर्षि मेंही के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उपस्थित लोगों ने उन्हें नमन किया। इस दौरान विनोद कुमार मेहता ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व शिष्यों को सद्गुरु की शरणागति प्रदान करता है। यहां से शिष्यों को परमात्मा से मिलने का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने बताया कि इस दिन क्षेत्र के गुरुओं से आशीर्वाद लेने से गुरु का सम्मान करना हमसभी का कर्तव्य भी है।
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