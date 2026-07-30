Supaul News: सुपौल : आषाढ़ पूर्णिमा पर डीहवारिणी मैया के दरबार में उमड़ी भीड़

Supaul News: छातापुर में प्राचीन ग्रामीण देवी माता डीहवारिणी स्थान पर आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर भव्य पूजनोत्सव आयोजित किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता का पूजन-अर्चन किया। भजन-कीर्तन के साथ ही साधु-संतों को भंडारा प्रसाद और श्रद्धालुओं के बीच खीर एवं बूंदिया का प्रसाद वितरित किया गया।

Supaul News: छातापुर, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित प्राचीन ग्रामीण देवी माता डीहवारिणी स्थान पर बुधवार देर शाम आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर भव्य पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। आस्था और उल्लास से सराबोर इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता का पूजन-अर्चन किया।

पूजन विधि चुन्नी निवासी पंडित कुलानंद झा के सानिध्य में गर्भगृह में पुजारी प्रमोदचंद बोथरा एवं अशोक भगत ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना एवं फूलहाईस संपन्न कराई। फूलहाईस के साथ ही माता डीहवारिणी की जय के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। इस दौरान भजन-कीर्तन का दौर लगातार चलता रहा, जिससे पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रसाद सामग्री के साथ मैया के दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं राजस्थान और मुंबई सहित अन्य राज्यों से छातापुर पहुंचे मारवाड़ी समाज के लोगों ने भी श्रद्धापूर्वक पूजनोत्सव में भाग लिया। श्रद्धालुओं ने माता डीहवारिणी से सुख-समृद्धि एवं मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

भंडारा प्रसाद पूजनोत्सव के उपरांत सबसे पहले साधु-संतों को भंडारा प्रसाद कराया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं के बीच खीर एवं बूंदिया का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन समिति के सदस्य राजेंद्र बहरखेर एवं अशोक भगत ने बताया कि डीहवारिणी स्थान प्राचीन काल से ग्रामीण देवी के रूप में पूजित है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगी गई मनोकामना माता अवश्य पूरी करती हैं। इसी आस्था के कारण देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे क्षेत्र के लोग भी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर पूजनोत्सव में शामिल होने छातापुर पहुंचते हैं। इस अवसर पर राजेंद्र बहरखेर, प्रमोदचंद बोथरा, गोपालजी भगत, प्रकाशचंद जैन, विजय भगत, उपेंद्र भगत, अनिल भगत, बिनोद भगत, नवरत्न जैन, सुरेंद्र जैन, पंकज कुमार भगत, राजीव रंजन, शशिभूषण उर्फ पप्पू, सूरज चंद्र प्रकाश, चंदन राम, राजीव स्वर्णकार, पुनीत बोथरा, प्रमोद बहरखेर, राजकिशोर गोस्वामी, जगदीश मुखिया, संजय बहरखेर, शंभू साह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।