Supaul News: श्रावणी मेले का शुभारंभ, प्रमुख ने किया उद्घाटन; 501 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा निकली
Supaul News: प्रतापगंज के गढ़िया गांव स्थित दिव्य ज्योति शिव मंदिर परिसर में एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ। प्रखंड प्रमुख ने दीप प्रज्ज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। 501 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव स्थित भव्य दिव्य ज्योति शिव मंदिर परिसर में एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। प्रखंड प्रमुख डेजी कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान पूरा मंदिर परिसर "बोल बम" के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में शिवभक्तों की मौजूदगी रही। उद्घाटन से पूर्व 501 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से गाजे-बाजे के साथ निकली यात्रा करीब एक किलोमीटर दूर मिर्चईया नदी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरकर पुनः मंदिर लौटकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, पुष्प एवं चंदन अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। कलश यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा।श्रावणी मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शनिवार रात ही एसडीएम विनय कुमार, एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार और थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने मंदिर परिसर पहुंचकर मेला समिति के अध्यक्ष विवेकानंद यादव से तैयारियों की जानकारी ली। सोमवार को होने वाले जलाभिषेक के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में लगी दुकानों को भी हटवा दिया गया है। प्रशासन ने मेले के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक लखन ठाकुर, राजद नेता बैद्यनाथ मेहता, राजद जिलाध्यक्ष संतोष सरदार, पूर्व प्रमुख रमेश प्रसाद यादव, भूप नारायण यादव, सीओ विकास, आरओ रिया राज, सीडीपीओ प्रतिमा कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष रणजीत प्रसाद सिंह सहित मेला समिति के सदस्य घनश्याम यादव, दिलीप यादव, गुणेश्वर यादव, नंदकिशोर यादव, अनिल यादव, जय नारायण कामैत, धीरेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
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