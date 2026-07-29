Supaul News: सुपौल : ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की समीक्षा बैठक व आगामी प्रशिक्षण शिविर पर चर्चा
Supaul News: बासंतीपुर प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 10 अगस्त से शुरू होने वाले प्रशिक्षण पर चर्चा हुई और सदस्यों को कानून-व्यवस्था, आपदा राहत कार्य, और सामाजिक जागरूकता पर जानकारी दी जाएगी। सदस्यों ने समाज में शांति और सुरक्षा बढ़ाने का संकल्प लिया।
Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता। बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में बुधवार को ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की समीक्षा बैठक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन के साथ पंचायत के मुखिया चंदन राम ने किया। वहीं 10 अगस्त से शुरू होने वाले प्रशिक्षण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी।
प्रशिक्षण के उद्देश्य
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में इनकी सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। बैठक में संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई।
सदस्यों की तैयारी
ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सचिव बजरंग कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से सदस्यों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने संबंधी विषयों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही संगठन को पंचायत स्तर पर और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रतिभागियों की उपस्थिति
प्रशिक्षण शिविर में भगवानपुर पंचायत सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में सुपौल के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से आए प्रतिनिधियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। प्रतिभागियों ने संगठन को मजबूत बनाने, समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा एवं जनजागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने ग्राम रक्षा दल के सदस्यों से अनुशासन, सेवा भावना और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। अंत में सभी सदस्यों ने समाज में शांति, भाईचारा और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रमेश कुमार, जिला सचिव रंजन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष बसंतपुर आनंद कुमार, अनुमंडल अध्यक्ष वीरपुर हासिम, जय राम गुप्ता, बिनोद कुमार राम, नवीन कुमार राय, प्रखंड अध्यक्ष किसनपुर, मरौना, भपटियाही, सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे。
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