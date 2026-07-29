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Supaul News: सुपौल : बप्पा पूजा सेवा समिति की नई कमेटी का हुआ गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: त्रिवेणीगंज में बप्पा पूजा सेवा समिति की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। गणेश महोत्सव के आय-व्यय को अनुमोदित किया गया। समिति ने 15 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक गणेश महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

Supaul News: सुपौल : बप्पा पूजा सेवा समिति की नई कमेटी का हुआ गठन

Supaul News: त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। बप्पा पूजा सेवा समिति की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष मुकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य

बैठक में सर्वसम्मति से समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही बिगत बर्ष हुए गणेश महोत्सव के आय-व्यय एवं लेखा-जोखा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

गणेश महोत्सव की तैयारी

बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक 11 दिवसीय गणेश महोत्सव धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर विभिन्न समितियों का गठन करते हुए सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। नई कमेटी में मुकेश सिंह को अध्यक्ष, रामअवतार साह को उपाध्यक्ष, मनीष सिंह को सचिव, पवन गुप्ता को उप सचिव, मिथिलेश गुप्ता को संयोजक तथा जयप्रकाश को उप संयोजक चुना गया। जबकि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राजन गुप्ता, सोनू गुप्ता, मदन गुप्ता, अमित राय, सनी सोनी, चंदन गुप्ता, उमेश सोनकर, मिथुन सोनी, वरुण दास, शुभम चौखानी, अमर गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अरुण मेहता, रवि रजक, मुकेश शाह, अरविंद कुमार, विजय चौधरी, चंदन चौधरी, जितेश कुमार साह, आशा देवी एवं रीना दास चुने गए। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस वर्ष के गणेश महोत्सव को भव्य एवं आकर्षक बनाने का संकल्प लिया तथा आयोजन की सफलता के लिए सभी से सक्रिय सहयोग की अपील की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई?
बैठक अध्यक्ष मुकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
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