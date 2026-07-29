Supaul News: सुपौल : 15 वर्षों बाद प्रतापगंज में पूर्णकालिक सीडीपीओ ने संभाला पदभार
Supaul News: प्रतापगंज में 15 वर्षों के बाद पूर्णकालिक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है। नवपदस्थापित सीडीपीओ प्रतिमा कुमारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों तक पहुंचाना होगा। सर्वेक्षण और निरीक्षण के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की योजना है।
Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि। प्रखंड को करीब 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूर्णकालिक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मिल गई हैं। नवपदस्थापित सीडीपीओ प्रतिमा कुमारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना तथा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
केंद्रों की गतिविधियों का निरीक्षण
उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 118 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। सभी केंद्रों का चरणबद्ध तरीके से भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान केंद्रों की गतिविधियों, बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सभी सेविका एवं सहायिकाओं को समयबद्ध और निर्धारित मानकों के अनुरूप केंद्र संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा। सीडीपीओ प्रतिमा कुमारी ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
15 वर्षों बाद नियुक्ति
गौरतलब है कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार प्रतापगंज में पूर्ण प्रभार के साथ सीडीपीओ की नियुक्ति हुई है। पिछले करीब 15 वर्षों से विभाग का कार्य प्रभारी सीडीपीओ के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। ऐसे में पूर्णकालिक सीडीपीओ की पदस्थापना से विभागीय कार्यों में गति आने और आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस मौके पर विभागीय पर्यवेक्षिका तथा कर्मियों ने सीडीपीओ का बूके देकर स्वागत किया।
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