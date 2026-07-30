Supaul News: सुपौल : 15 साल पहले बने बाढ़ आश्रय स्थल बदहाल, अधिकांश भवन जर्जर

Supaul News: प्रतापगंज प्रखंड में बाढ़ आश्रय स्थलों की स्थिति बदहाल है। 15 वर्ष पूर्व बनाए गए इन स्थलों का उपयोग अब अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है, जबकि आवश्यक सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। मुखिया और प्रतिनिधि मरम्मत की मांग कर रहे हैं। अंचलाधिकारी ने स्थिति की जानकारी एकत्र करने का आश्वासन दिया है।

Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि। बाढ़ प्रभावित प्रतापगंज प्रखंड में बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के उद्देश्य से करीब 15 वर्ष पूर्व बनाए गए बाढ़ आश्रय स्थलों की स्थिति आज बदहाल हो चुकी है। विभागीय उदासीनता और वर्षों से रखरखाव नहीं होने के कारण अधिकांश भवन जर्जर हो गए हैं। कई स्थानों पर इनका उपयोग मूल उद्देश्य के बजाय स्कूल, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और पैक्स के धान भंडारण के लिए किया जा रहा है, जबकि कहीं भवन आग में जलकर खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्रखंड की नौ पंचायतों में से चिलौनी दक्षिण पंचायत को छोड़कर आठ पंचायतों में बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कराया गया था। इनमें बिजली, चापाकल, शौचालय और पशुशेड जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन वर्तमान में अधिकांश सुविधाएं या तो नष्ट हो चुकी हैं या पूरी तरह अनुपयोगी हैं।

सुखानगर पंचायत की स्थिति सुखानगर पंचायत में भवन बंद पड़ा है। यहां चापाकल और शौचालय तो हैं, लेकिन बिजली और पशुशेड नहीं है। महिलाओं के लिए भी कोई अलग व्यवस्था नहीं है। मुखिया रणजीत प्रसाद सिंह ने भवन की मरम्मत की मांग की है।

सूरजापुर पंचायत में समस्याएं सूरजापुर पंचायत में करीब दस वर्ष पहले बने आश्रय स्थल में बिजली, चापाकल और पशुशेड जैसी सुविधाएं नहीं हैं। शौचालय भी जर्जर हो चुके हैं। मुखिया महानंद पासवान ने बताया कि भवन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

तेकुना पंचायत का हाल तेकुना पंचायत का बाढ़ आश्रय स्थल सबसे अधिक बदहाल है। सुनसान स्थान पर बने इस भवन के सभी दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुके हैं। बिजली, चापाकल और पशुशेड जैसी कोई सुविधा नहीं है। मुखिया मनोज मरीक ने कहा कि तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की अदूरदर्शिता के कारण भवन ऐसी जगह बना दिया गया, जहां लोगों की पहुंच ही मुश्किल है।

चिलौनी उत्तर पंचायत की स्थिति चिलौनी उत्तर पंचायत का बाढ़ आश्रय स्थल अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, जहां वर्तमान में एक निजी विद्यालय संचालित हो रहा है। बिजली और चापाकल की सुविधा है, लेकिन शौचालय जर्जर हैं तथा पशुशेड नहीं है। मुखिया अनिल कुमार ने बताया कि विभागीय उपेक्षा के कारण भवन की छत एक जगह झुक गई है और मरम्मत की आवश्यकता है।

भवानीपुर दक्षिण पंचायत का स्थिति भवानीपुर दक्षिण पंचायत का बाढ़ आश्रय स्थल बाजार स्थित सिंचाई विभाग परिसर में है। यहां बिजली, चापाकल, शौचालय और पशुशेड मौजूद हैं, लेकिन भवन का उपयोग सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा है। वहीं पशुशेड में ग्रामीण फसल और कृषि उपकरण रखते हैं। मुखिया प्रतिनिधि सुरेश दा ने कहा कि भवन का उपयोग किसकी अनुमति से किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

भवानीपुर उत्तर पंचायत का अग्निकांड भवानीपुर उत्तर पंचायत का बाढ़ आश्रय स्थल दो वर्ष पूर्व आग लगने से पूरी तरह जल गया था। आज भी वहां केवल जला हुआ ढांचा खड़ा है। मुखिया प्रताप विराजी ने बताया कि विभाग को सूचना देने के बावजूद अब तक पुनर्निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं हुई। वहीं गोविंदपुर पंचायत का भवन फिलहाल ठीक-ठाक है, लेकिन बिजली और पशुशेड नहीं है। चापाकल चोरी हो चुका है तथा शौचालय भी जर्जर हैं। मुखिया प्रतिनिधि आशीष झा उर्फ वूलन झा ने बताया कि स्थानीय लोग भवन का उपयोग फसल रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा श्रीपुर पंचायत का बाढ़ आश्रय स्थल वर्तमान में पैक्स के धान भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां बिजली, चापाकल और पशुशेड नहीं हैं तथा शौचालय भी जर्जर हो चुके हैं। मुखिया प्रतिनिधि बबलू गोईत ने भवन की शीघ्र मरम्मत की मांग की। इस संबंध में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी विकास ने बताया कि उनका पदस्थापन प्रतापगंज अंचल में एक माह पूर्व ही हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ आश्रय स्थलों की स्थिति की जानकारी एकत्र कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।