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Supaul News: सुपौल : बाढ़ से पहले बदहाल पड़े आश्रय स्थल, करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: वीरपुर के कोसी क्षेत्र में बाढ़ आश्रय स्थलों की स्थिति अत्यंत खराब है। करोड़ों रुपये की लागत से बने इन स्थलों का रखरखाव नहीं किया गया है, जिससे वे जर्जर हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच और मरम्मत की मांग की है ताकि बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान उपलब्ध रह सकें।

Supaul News: सुपौल : बाढ़ से पहले बदहाल पड़े आश्रय स्थल, करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल

Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता। कोसी क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए स्थायी बाढ़ आश्रय स्थल आज खुद बदहाली का शिकार है। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड की 14 पंचायतों में लगभग एक-एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बाढ़ आश्रय स्थलों का रखरखाव नहीं होने से उनकी स्थिति जर्जर हो गई है।

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बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण

वर्ष 2008 की कुसहा त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत वर्ष 2010 से 2014 के बीच इन आश्रय स्थलों का निर्माण कराया गया था। इनका उद्देश्य बाढ़ के दौरान विस्थापित परिवारों को सुरक्षित ठिकाना, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन वर्तमान में अधिकांश भवनों के दरवाजे-खिड़कियां टूट चुके हैं, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, बिजली व्यवस्था ठप है, शौचालय उपयोग के लायक नहीं हैं और साफ-सफाई का भी अभाव है।

स्थानीय समिति की बैठक

प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष पवन कुमार मेहता ने बताया कि शनिवार को हुई प्रखंड स्तरीय बीस सूत्री समिति की बैठक में भी बाढ़ आश्रय स्थलों की बदहाल स्थिति का मुद्दा बीडीओ और सीओ के समक्ष उठाया गया। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि गांव से दूर बने इन भवनों का उपयोग फिलहाल लोग मवेशियों को बांधने, चारा रखने या फिर असामाजिक तत्वों के ठिकाने के रूप में कर रहे हैं।

भविष्य की योजना

यदि अभी बाढ़ आ जाए तो इनका उपयोग करना कठिन होगा। बीस सूत्री उपाध्यक्ष अनिल खेरवार ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद वर्षों से न तो इन भवनों की नियमित मरम्मत हुई और न ही समुचित देखरेख की गई। इसके कारण अधिकांश आश्रय स्थल धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। पूर्व जिला परिषद सदस्य योगेंद्र राम ने कहा कि बाढ़ से पहले सभी आश्रय स्थलों का तकनीकी निरीक्षण कराया जाए। साथ ही भवनों की मरम्मत, बिजली-पानी की व्यवस्था तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आपदा की स्थिति में ये भवन वास्तव में लोगों के काम आ सकें। इधर, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सभी 14 बाढ़ आश्रय स्थलों की तत्काल जांच कर आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि हर वर्ष बाढ़ की आशंका के बावजूद यदि आश्रय स्थल उपयोग योग्य नहीं रहे तो संकट की घड़ी में विस्थापित परिवारों को सुरक्षित ठिकाने के लिए भटकना पड़ेगा। बीडीओ सुजीत कुमार मिश्रा एवं सीओ ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि बीस सूत्री समिति की बैठक में सदस्यों ने बाढ़ आश्रय स्थलों की स्थिति पर चिंता जताई थी। जल्द ही सभी आश्रय स्थलों का निरीक्षण कराया जाएगा तथा उनके जीर्णोद्धार के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

सामान्य प्रश्न

बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कब हुआ था?
बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण वर्ष 2010 से 2014 के बीच हुआ था।
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