Supaul News: सुपौल : किशनपुर में मोटर बोट एक साल से खराब, राहत-बचाव में होगी परेशानी

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में एक ओर बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है तो, वहीं दूसरी ओर सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली मोटर बोट पिछले करीब एक वर्ष से खराब पड़ी है। ऐसे में बाढ़ एवं किसी भी आपात स्थिति से निपटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रखंड की कुल 16 पंचायतों में से पांच पंचायतें पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर पूरी तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती हैं। इन पंचायतों के लोग हर वर्ष लगभग तीन महीने तक बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर रहते हैं। आवागमन बाधित हो जाता है और लोगों का संपर्क मुख्यालय से लगभग टूट जाता है। ऐसी स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मोटर बोट सबसे अहम संसाधन होती है, लेकिन इसके लंबे समय से खराब पड़े रहने के कारण स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है।

सावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़

प्रखंड क्षेत्र की परसा माधो पंचायत स्थित कोसी पुल के समीप अवस्थित प्रसिद्ध कोशिकी नाथ शिव मंदिर में सावन माह शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। वहीं दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु कोसी नदी में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर वर्ष मोटर बोट एवं गोताखोरों की टीम की तैनाती की जाती है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। हालांकि इस वर्ष मोटर बोट के खराब रहने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब गुरुवार से सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इसे लेकर अंचल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। बावजूद इसके, कोसी नदी में समुचित आपदा प्रबंधन संसाधनों का अभाव प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र मोटर बोट की मरम्मत कराने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बाढ़ एवं सावन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.