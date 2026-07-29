Supaul News: सुपौल : अगलगी में पांच घर जलकर हुए राख

Supaul News: मरौना के कोनी गांव में बुधवार रात को चूल्हे की चिंगारी से आग लगने से पांच परिवारों के घर जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उनके घर में रखा अनाज, कपड़ा और अन्य सामाग्री भी जल गई। स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की जा रही है।

Supaul News: मरौना, एक संवाददाता। नदी थाना क्षेत्र के सरोजा बेला पंचायत के वार्ड 12 स्थित कोनी गांव में बुधवार की आधी रात को चूल्हे की चिंगारी से अचानक घर मे आग गई आगलगी की घटना मे पांच परिवारों के पांच घर जलकर राख हो गए। आग की लपेटे इतनी तेज थी की देखते ही देखते पांचो घरो को अपने आगोश मे ले लिया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गृहस्वामी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था।

घटना का विवरण जानकारी अनुसार अगलगी की इस घटना में सुखदेव यादव, दिनेश यादव, शंभु यादव, दीपक यादव और संजय यादव के घर पूरी तरह जल गए। पीड़ित परिवारों के अनुसार घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, आवश्यक कागजात सहित अन्य घरेलू सामान भी जल कर राख हो गया। घटना के बाद सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है।

स्थानीय प्रशासन की पहल घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सह पंचायत समिति प्रतिनिधि महेश कुमार यादव ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को तत्काल एक ,एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की तथा प्रशासन से पीड़ितों को सरकारी राहत उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों ने भी जिला प्रशासन से क्षति का आकलन कर शीघ्र मुआवजा एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है। मरौना सीओ अभिजीत ने बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा।