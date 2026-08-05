Supaul News: हादसे में घायल युवक की मौत को ले परिजनों ने जाम किया एनएच
Supaul News: बीते सप्ताह एनएच 27 पर हुए एक हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। उपचार के दौरान नेपाल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर लंबा जाम लग गया है।
Supaul News: सरायगढ़। बीते एक सप्ताह पहले भपटियाही थाना क्षेत्र स्थित एनएच 27 पर हुए हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए परिजनों ने नेपाल में भर्ती कराया था। इधर, इलाज के क्रम में उसकी बुधवार सुबह मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने शव को एनएच 27 के बीचोंबीच रखकर सड़क जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया।
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