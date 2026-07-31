Supaul News: सुपौल : किसान सलाहकार के पंचायत भवन नहीं आने से किसानों में नाराजगी
Supaul News: कुनौली के कमलपुर पंचायत के किसानों ने किसान सलाहकार रामवतार मंडल के कार्यालय में नियमित न आने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि योजनाओं की जानकारी केवल कुछ विशेष किसानों तक पहुंचती है। उन्होंने सभी किसानों को समान जानकारी देने और सलाहकार की नियमित उपस्थिति की मांग की है।
Supaul News: कुनौली, निज प्रतिनिधि। कमलपुर पंचायत के किसानों ने आरोप लगाया है कि पंचायत के किसान सलाहकार रामावतार मंडल नियमित रूप से पंचायत भवन स्थित कार्यालय नहीं आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे पंचायत क्षेत्र में आते हैं तो पंचायत भवन में बैठने के बजाय अपने परिचित लोगों के यहां ही बैठते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ओर से किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। केवल किसान सलाहकार से जुड़े कुछ लोगों को ही योजनाओं की सूचना मिलती है, जिससे अन्य किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं।
किसानों ने पंचायत भवन में नियमित रूप से किसान सलाहकार की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सभी किसानों को योजनाओं की समान रूप से जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गोपाल मंडल ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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