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Supaul News: सुपौल : किसान की मौत पर सात घंटे एनएच 27 जाम, गुस्साई भीड़ ने डायल-112 वाहन में की तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: सुपौल में एक किसान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच-27 को जाम कर दिया। 7 घंटे तक जाम जारी रहा, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगों को सुनने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क सुरक्षा उपायों और अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाई।

Supaul News: सुपौल : किसान की मौत पर सात घंटे एनएच 27 जाम, गुस्साई भीड़ ने डायल-112 वाहन में की तोड़फोड़

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के हरियाही तिलयुगा नदी के समीप एनएच-27 पर गुरुवार को सड़क हादसे में एक किसान की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक लगातार सात घंटे आवागमन पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर ट्रकों, बसों, एंबुलेंस और छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने डायल-112 के एक पुलिस वाहन में तोड़फोड़ भी कर दी।

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दुर्घटना का कारण

बाद में डीएम सावन कुमार के हस्तक्षेप और प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया जा सका। जानकारी के अनुसार हरियाही गांव के वार्ड 7 निवासी किसान देव नारायण राउत गुरुवार सुबह खेत से साइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर एनएच-27 जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हरियाही के पास लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के स्थायी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।

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ग्रामीणों की मांगें

ग्रामीणों ने हरियाही के समीप ओवरब्रिज निर्माण कराने, सड़क सुरक्षा के प्रभावी उपाय लागू करने और एनएच-27 पर कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। लोगों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सूचना मिलते ही निर्मली के एसडीएम धीरज कुमार सिन्हा, एसडीपीओ अनुपेश नारायण, प्रभारी सीओ साहिना, सर्किल इंस्पेक्टर राणा रणविजय कुमार और एसएचओ सियावर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कई दौर की वार्ता कर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसी दौरान कुछ उग्र लोगों ने डायल-112 के वाहन में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए किसी तरह माहौल को और बिगड़ने नहीं दिया।

प्रशासन का हस्तक्षेप

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम सावन कुमार ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उनके निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से दोबारा बातचीत की और मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद शाम करीब चार बजे ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। इसके साथ ही सात घंटे बाद एनएच-27 पर यातायात बहाल हो सका। जाम के कारण दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। यात्री घंटों फंसे रहे और मालवाहक वाहनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। जाम हटने के बाद पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से वाहनों का परिचालन सामान्य कराया। सदर एसडीएम व एसडीपीओ ने बताया कि सड़क हादसे की जांच के साथ ही डायल-112 वाहन में तोड़फोड़ करने वालों की भी पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसपी शरथ आरएस ने बताया कि अंडरपास सहित विभिन्न मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सक्षम प्राधिकार के पास पत्राचार करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद जाम समर्थकों ने करीब 7 घंटे बाद जाम हटा दिया। इसके बाद आवागमन को बहाल करा दिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों की शिकायत पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

यह हादसा किस क्षेत्र में हुआ?
यह हादसा सुपौल के हरियाही तिलयुगा नदी के समीप एनएच-27 पर हुआ।
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