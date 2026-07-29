Supaul News: सुपौल : करंट की चपेट में आने से मासूम समेत दो लोग घायल

Supaul News: त्रिवेणीगंज के विभिन्न गांवों में बिजली करंट की चपेट में आने से एक चार वर्षीय बच्चा और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकीय निगरानी में उनका इलाज जारी है।

Supaul News: त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में बुधवार को बिजली करंट की चपेट में आने से चार वर्षीय मासूम समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। इस बाबत ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ सिद्धार्थ कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है तथा चिकित्सकीय निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।

पहली घटना पहली घटना जदिया थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत अंतर्गत लवढ़ी वार्ड आठ की है। जानकारी के अनुसार विद्यानंद यादव का चार वर्षीय पुत्र कृष्ण राज बुधवार की दोपहर घर के समीप खेल रहा था। इसी दौरान खेत की सिंचाई के लिए बिछाए गए नंगे बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने तत्काल उसे अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।