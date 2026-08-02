Supaul News: कटाव पीड़ित 40 परिवारों के बीच बांटी गई पॉलिथीन शीट

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की मौजहा पंचायत के वार्ड 15 स्थित पंचगछिया गांव में कटाव से प्रभावित परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई। गौरतलब है कि शनिवार को डीएम सावन कुमार ने स्वयं कोसी नदी से प्रभावित मौजहा पंचायत के पंचगछिया एवं बगहा गांव का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कटाव पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी, तथा हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। डीएम के निर्देश के आलोक में रविवार को पंचगछिया गांव में कटाव से बेघर हुए 40 परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया।