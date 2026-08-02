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Supaul News: कटाव पीड़ित 40 परिवारों के बीच बांटी गई पॉलिथीन शीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: किशनपुर की मौजहा पंचायत के पंचगछिया गांव में कटाव से प्रभावित 40 परिवारों को पॉलिथीन शीट वितरित की गई। DM सावन कुमार ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत देने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने तत्काल राहत के तौर पर पॉलिथीन शीट उपलब्ध कराई। अन्य सरकारी सहायता की प्रक्रिया भी जारी है।

Supaul News: कटाव पीड़ित 40 परिवारों के बीच बांटी गई पॉलिथीन शीट

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की मौजहा पंचायत के वार्ड 15 स्थित पंचगछिया गांव में कटाव से प्रभावित परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई। गौरतलब है कि शनिवार को डीएम सावन कुमार ने स्वयं कोसी नदी से प्रभावित मौजहा पंचायत के पंचगछिया एवं बगहा गांव का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कटाव पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी, तथा हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। डीएम के निर्देश के आलोक में रविवार को पंचगछिया गांव में कटाव से बेघर हुए 40 परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया।

वहीं प्रभारी सीओ जियाउल कमर ने बताया कि कटाव से प्रभावित 40 परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर पॉलिथीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकारी प्रावधानों के तहत अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। मौके पर पंचायत के मुखिया अमर कुमार चौधरी, आपदा मित्र मो.आदम, पप्पू कुमार प्रभाकर, महेश कुमार यादव, जय नारायण यादव मौजूद थे।

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