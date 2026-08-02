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Supaul News: तिल्हेश्वर मंदिर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: सुपौल के डीएम सावन कुमार और एसपी शरथ आरएस ने रविवार को बाबा तिलेश्वरनाथ मंदिर में श्रावणी मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं, यातायात, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए ताकि कोई असुविधा न हो।

Supaul News: तिल्हेश्वर मंदिर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

Supaul News: सुपौल। डीएम सावन कुमार व एसपी शरथ आरएस ने रविवार को सुखपुर स्थित बाबा तिलेश्वरनाथ मंदिर में आयोजित श्रावणी मेला के लिए विधि-व्यवस्था, सुरक्षा एवं श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने का निर्देश दिया।

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