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Supaul News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: वीरपुर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। गोल चौक, राम-जानकी मंदिर और शालीवास शिव मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा की। मेले में चहल-पहल रही और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की।

Supaul News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Supaul News: वीरपुर, संवाददाता सावन की पहली सोमवारी पर वीरपुर के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गोल चौक स्थित शिव मंदिर, राम-जानकी मंदिर एवं नगर के प्राचीन शालीवास शिव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। नगर के सबसे पुराने शालीवास शिव मंदिर में सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर स्थित कुएं से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा बेलपत्र, फूल, चंदन, रोली, भांग, धतूरा, धूप और अगरबत्ती अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक भी किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

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शालीवास शिव मंदिर परिसर में पारंपरिक मेले का भी आयोजन हुआ, जहां आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मेले में दिनभर चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिर आयोजन समिति एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और सुचारु रूप से दर्शन-पूजन कराने के लिए इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण माहौल में पूजा-अर्चना की।

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