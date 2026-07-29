Supaul News: सुपौल : मानसरोवर झील को जल्द मिलेगी नई पहचान, डीएफओ ने एसडीएम के साथ किया निरीक्षण
Supaul News: वीरपुर के बस स्टैंड के सामने अर्धनिर्मित मानसरोवर झील को प्रशासन द्वारा पर्यटन और मत्स्य पालन के केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से शुरू किया गया है। अधिकारियों ने झील का निरीक्षण किया और इसे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता। वीरपुर के बस स्टैंड के सामने स्थित वर्षों से अर्धनिर्मित मानसरोवर झील को पर्यटन, पक्षी संरक्षण और मत्स्य पालन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने पहल तेज कर दी है।
झील की उपयोगिता
जिले के नवपदस्थापित वन प्रमंडल पदाधिकारी आतीश कुमार ने बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार के साथ झील परिसर का निरीक्षण किया और इसके शीघ्र संचालन का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान डीएफओ आतीश कुमार ने कहा कि उनका भी जिले में हाल ही में पदस्थापन हुआ है।
क्षेत्र के विकास में भूमिका
एसडीएम विनय कुमार ने उन्हें मानसरोवर झील की उपयोगिता और क्षेत्र के पर्यटन विकास में इसकी संभावनाओं की विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह झील प्रवासी पक्षियों के संरक्षण, मत्स्य पालन और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रयास रहेगा कि आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा कर झील को आम लोगों के लिए शुरू किया जाए, ताकि क्षेत्र को एक आकर्षक पर्यटन स्थल मिल सके।
स्थानीय लोगों के लिए लाभ
वहीं एसडीएम विनय कुमार ने कहा कि वीरपुर शहर को सुंदर और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में मानसरोवर झील की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झील पूरी तरह विकसित होने के बाद स्थानीय लोगों को घूमने-फिरने का बेहतर स्थान मिलेगा, साथ ही बाहरी पर्यटक भी आकर्षित होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने झील परिसर का जायजा लेकर विकास कार्यों की संभावनाओं पर चर्चा की तथा संबंधित विभागों के समन्वय से कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।
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