Supaul News: सुपौल : अगलगी की घटना में तीन घर जलकर राख
Supaul News: वीरपुर के बैजनाथपुर वार्ड 5 में भीषण आग से तीन घर जलकर राख हो गए। दो गाय और चार बकरियाँ मारी गईं। पीड़ित परिवारों को 2.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। अग्निशामक विभाग की टीम दो घंटे लेट आई, जिससे अधिकांश सामान जल गया।
Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता। भीमनगर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर वार्ड 5 में बुधवार की देर रात भीषण आग लगने से तीन घर जलकर राख हो गए। हादसे में दो गाय और चार बकरियों की भी मौत हो गई। पीड़ित परिवारों के अनुसार अग्निकांड में करीब 2.50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 12 बजे मो उस्मान के घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के दो अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का संभावित कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद अग्निशमन विभाग की टीम घटना के करीब दो घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। तब तक अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने राजस्व कर्मचारी को मौके पर भेजकर क्षति का आकलन कराने का निर्देश दिया। सीओ ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकारी प्रावधानों के अनुसार प्रभावित परिवारों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
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