Supaul News: सुपौल : निर्मली में पौधरोपण की डीडीसी ने की शुरुआत
Supaul News: सुपौल के निर्मली प्रखंड की हरियाही पंचायत में वीबी जी राम जी योजना के तहत शुक्रवार को पौधरोपण कार्य का उदघाटन डीडीसी इंद्रवीर कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व में बनाए गए खेल मैदान और मियावाकी पद्धति से किए गए पौधरोपण का निरीक्षण भी किया गया। मौके पर कई अधिकारी और पंचायत कर्मी मौजूद थे।
Supaul News: सुपौल, वरीय संवाददाता। निर्मली प्रखंड की हरियाही पंचायत में वीबी जी राम जी योजना अंतर्गत पौधरोपण कार्य का डीडीसी इंद्रवीर कुमार ने शुक्रवार को शुभारंभ किया। साथ ही पूर्व से बने खेल मैदान, जीविका भवन मियावाकी पद्धति से किए गए पौधरोपण का भी निरीक्षण डीडीसी ने किया। इस क्रम में एनईपी निदेशक, निर्मली व मरौना के कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता व पीटीए एवं पंचायत स्तरीय कर्मी उपस्थित थे l
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