Supaul News: सुपौल : सब्जी दुकानदारों को दी चेतावनी, सड़क पर हाट लगाई तो लगेगा जुर्माना
Supaul News: राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमराही बाजार में एनएच 27 और एनएच 106 पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 30 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे अतिक्रमण हटाना तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है।
Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि। राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमराही बाजार में एनएच 27 और एनएच 106 पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सावन माह से पूर्व ही इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से वीरपुर एसडीएम विनय कुमार और डीएसपी सुरेंद्र कुमार के संयुक्त निर्देश पर 30 जुलाई से 10 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
विशेष अभियान विवरण
बुधवार को वीरपुर एसडीएम विनय कुमार, राघोपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव, अंचलाधिकारी रश्मि प्रिया, राघोपुर थाना एसआई अमिया प्रसून, पुलिस बल और स्थानीय व्यापार संघ के प्रतिनिधि ललित जायसवाल, दिलीप पूर्वे सहित कई गणमान्य लोगों के साथ सिमराही बाजार स्थित फल दुकानदारों, सब्जी दुकानदारों और ठेला फुटकर दुकानदारों को एनएच 27 एवं एनएच 106 पर सड़क पर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई और सही जगह पर दुकान लगाने की बात कही गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन की तैयारियाँ
इस बाबत एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि सिमराही बाजार में जाम और अतिक्रमण की समस्या गंभीर है, खासकर सावन के दौरान श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। इस विशेष अभियान के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात सुचारू रहे और किसी को भी असुविधा न हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह विशेष अभियान 30 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे अतिक्रमण हटाना, नो-वेंडिंग जोन का सख्ती से पालन कराना और बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है।
निगरानी प्रणाली
इस अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह आठ बजे से 11 बजे तक तथा शाम चार बजे से रात आठ बजे तक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। ये अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। जहां प्रशासन ने आम लोगों, दुकानदारों और वाहन चालकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है ताकि सिमराही बाजार को जाम और अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके और सभी को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। यह अभियान सावन के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सामान्य प्रश्न
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