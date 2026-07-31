Supaul News: सुपौल : करजाईन में नशीले पदार्थों की कथित बिक्री से ग्रामीणों में आक्रोश
Supaul News: करजाइन बाजार में नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके।
Supaul News: करजाइन बाजार , एक संवाददाता । करजाईन बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में कथित रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है।
स्थानीय चिंताएँ
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई, तो कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
सामाजिक नीतियाँ
ग्रामीण डॉ. रमेश प्रसाद यादव, मनोज यादव तथा समाजसेवी तारानंद यादव सहित कई लोगों ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सूखे नशीले पदार्थों की कथित बिक्री को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस स्थिति को लेकर करजाईन थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी लोगों के बीच विभिन्न तरह के सवाल उठ रहे हैं।
सरकारी अपील
उन्होंने पुलिस एवं जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र में नियमित छापेमारी, निगरानी तथा नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि युवाओं को सुखे नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके और समाज में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण कायम रह सके।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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