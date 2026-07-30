Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Supaul News: सुपौल : ई-रिक्शा ने पांच वर्षीय मासूम को रौंदा, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
Follow us on Google News
share

Supaul News: जदिया में एनएच-327ई पर एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने पांच साल के सचेन कुमार को रौंद दिया। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने ई-रिक्शा को अपने कब्जे में ले लिया और चालक की लापरवाही के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Supaul News: सुपौल : ई-रिक्शा ने पांच वर्षीय मासूम को रौंदा, हालत गंभीर

Supaul News: जदिया, निज संवाददाता। एनएच-327ई मुख्य मार्ग पर नंदना पंचायत स्थित मोगलाघाट यात्री शेड के समीप गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने सड़क किनारे खड़े एक पांच वर्षीय मासूम को रौंद दिया। टक्कर के बाद ई-रिक्शा बच्चे के ऊपर ही पलट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे की पहचान नंदना पंचायत के वार्ड 4 निवासी राजीव शर्मा के पुत्र सचेन कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई-रिक्शा तेज गति से जदिया की ओर जा रहा था।

घटनास्थल का विवरण

यात्री शेड के पास चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े बच्चे को अपनी चपेट में लेते हुए पलट गया। हादसे में बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि उसकी जांघ की हड्डी भी टूटने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से बच्चे को तत्काल पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त ई-रिक्शा को अपने कब्जे में ले लिया। उनका आरोप है कि एनएच-327ई पर ई-रिक्शा चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जबकि हाईवे पर ई-रिक्शा परिचालन प्रतिबंधित है।

पुलिस और जांच

घटना की सूचना पर जदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना गुरुवार दोपहर को हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
E-rickshaw Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।