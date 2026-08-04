Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Supaul News: बांकीपुर उपचुनाव में पीके की जीत पर जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
Follow us on Google News
share

Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर की

Supaul News: बांकीपुर उपचुनाव में पीके की जीत पर जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत पर राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमराही बाजार में मंगलवार की शाम करीब 5 बजे जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस खुशी के मौके पर सिमराही बाजार के करजाइन रोड स्थित युवा प्रखंड अध्यक्ष अमित भगत के निजी आवास से कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जन सुराज के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तपेश्वर कुमार भारती ने की। कार्यक्रम के दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सिमराही बाजार के जेपी चौक पर जीत की खुशी में मिठाई बांटी और जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल उत्साह से भर गया।इस

ये भी पढ़ें:Sasaram News: प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

अवसर पर जन सुराज के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तपेश्वर कुमार भारती ने कहा कि यह जीत केवल प्रशांत किशोर की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की जीत है। प्रशांत किशोर ने हमेशा जन सरोकारों को प्राथमिकता दी है। उनकी यह जीत दर्शाती है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नए और स्वच्छ विकल्प की तलाश में है। हम सभी कार्यकर्ता इस जीत से उत्साहित हैं और यह हमें भविष्य में और अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम बिहार को एक बेहतर दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस जश्न में जन सुराज के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तपेश्वर कुमार भारती, जिला महामंत्री ब्रजेश कुमार यादव, राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप यादव, युवा अध्यक्ष अमित भगत सहित नरेश नयन झा अनमोल भारती, संजीव बसेदार, शेखर यादव, चितरंजन झा, प्रमोद मेहता, अवध भगत, बसंत भगत, देवेंदर कुमार, राजू झा और अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बदलाव लाने का संकल्प दोहराया।

ये भी पढ़ें:सहरसा: जन सुराज कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी
ये भी पढ़ें:पीके की जीत पर जयमंगलागढ़ में चढ़ाया लड्डू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Prashant Kishor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।