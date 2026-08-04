Supaul News: बांकीपुर उपचुनाव में पीके की जीत पर जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत पर राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमराही बाजार में मंगलवार की शाम करीब 5 बजे जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस खुशी के मौके पर सिमराही बाजार के करजाइन रोड स्थित युवा प्रखंड अध्यक्ष अमित भगत के निजी आवास से कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जन सुराज के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तपेश्वर कुमार भारती ने की। कार्यक्रम के दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सिमराही बाजार के जेपी चौक पर जीत की खुशी में मिठाई बांटी और जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल उत्साह से भर गया।इस

अवसर पर जन सुराज के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तपेश्वर कुमार भारती ने कहा कि यह जीत केवल प्रशांत किशोर की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की जीत है। प्रशांत किशोर ने हमेशा जन सरोकारों को प्राथमिकता दी है। उनकी यह जीत दर्शाती है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नए और स्वच्छ विकल्प की तलाश में है। हम सभी कार्यकर्ता इस जीत से उत्साहित हैं और यह हमें भविष्य में और अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम बिहार को एक बेहतर दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस जश्न में जन सुराज के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तपेश्वर कुमार भारती, जिला महामंत्री ब्रजेश कुमार यादव, राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप यादव, युवा अध्यक्ष अमित भगत सहित नरेश नयन झा अनमोल भारती, संजीव बसेदार, शेखर यादव, चितरंजन झा, प्रमोद मेहता, अवध भगत, बसंत भगत, देवेंदर कुमार, राजू झा और अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बदलाव लाने का संकल्प दोहराया।