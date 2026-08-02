Supaul News: एनएच 27 पर कांवरियों से भरी बस ने बस में मारी टक्कर, पांच घायल

Supaul News: सरायगढ़, निज संवाददाता कांवरियों से भरी एक यात्री बस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। घटना सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड क्षेत्र स्थित एनएच 27 पर माकेर गढ़िया गांव के समीप शनिवार सुबह करीब सात बजे की है। देवघर स्थित बाबा धाम नाथ से कांवरियों से भरी बस वापस बंगाल के सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी लौट रही थी। घटना के बाद दास परिवहन बस स्लिपर कोच डबल्यूबी 73 डी 7808 का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि हादसे में घायल हुए पांच लोगों ने स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया फिर सभी जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हो गए। इधर, घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया।

जबकि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची भपटियाही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।बताया जाता है कि माकेर गढ़िया गांव के पास एनएच 27 पर बस के आगे एक ट्रक जा रहा था। ट्रक चालक ने सड़क पर गड्ढा देख अचानक ब्रेक लगा दिया। इस कारण पीछे से आ रही बस के चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसने ट्रक में ठोकर मार दी। बस में करीब 70 कांवरिया सवार थे। इनमें महिला-पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। बस चालक शुभंकर बुढो और खलासी आकाश सदरे ने बताया कि इंदु मंडाय (52 साल), मिलन (63 साल), आर कुंडा (70 साल), अंजली राय (53 साल), जयंती चक्रवर्ती (49 साल), सोमाविश्वास (58 साल) ने बताया कि छह लोगों को चोट लगी है। इसके अलावा पूरनी मेराज धर (60 साल) व शिथव कुंडों (58 साल) सहित अन्य तीन लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से सिमराही में निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। सभी न्यू जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। वहीं बस मालिक ने कावरियों को दूसरी बस से सिलीगुड़ी भेजने की व्यवस्था कराई। इधर, भपटियाही थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया था। स्थिति नियंत्रित कराकर यातायात बहाल करा दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त करते हुए फरार ट्रक व उसके चालक की तलाश की जा रही है।