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Supaul News: कोसी महासेतु में स्नान करने गए किशोर की आपदा मित्रों ने बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: किशनपुर के कूपहा गांव में कंचन कुमार, जो शिव भक्तों के साथ कोसी नदी में स्नान कर रहा था, तेज बहाव में बहने लगा। मास्टर ट्रेनर्स और आपदा मित्रों ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उसे बचाया। प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है, लेकिन भक्तों ने मौके पर बोट्स की कमी पर नाराजगी व्यक्त की।

Supaul News: कोसी महासेतु में स्नान करने गए किशोर की आपदा मित्रों ने बचाई जान

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता कोशिकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए परसा माधो पंचयात के कूपहा गांव के वार्ड चार निवासी टुनटुन कामत के 13 वर्षीय पुत्र कंचन कुमार की जान उस समय खतरे में पड़ गई, जब वह कोसी महासेतु के समीप कोशी नदी में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चला गया। तेज बहाव के कारण किशोर नदी की धारा में बहने लगा,जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। डूब रहे कंचन कुमार को ड्यूटी पर तैनात मास्टर ट्रेनर एवं आपदा मित्रों ने तत्परता दिखाते हुए कोसी नदी में छलांग लगाई और किशोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि तेज बहाव वाली नदियों एवं गहरे पानी में स्नान करने से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

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हैरत की बात यह रही कि कोशी महासेतु पुल के निकट जहां शिव भक्त कोसी नदी में स्नान कर कोशिकीनाथ मंदिर में पूजा करते हैं, उस स्थान पर एक भी मोटर बोट नहीं थी। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है।

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