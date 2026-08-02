Supaul News: पुलिस मुख्यालय के आदेश से लोगों को राहत
Supaul News: बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेश से वाहन जांच का कार्य केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इससे निचले रैंक के पुलिसकर्मियों के द्वारा अनावश्यक परेशानियों और दुर्व्यवहार में कमी आने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों ने इसका स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बताया है।
Supaul News: कुनौली, निज प्रतिनिधि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब वाहन जांच का कार्य दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) से नीचे रैंक के पुलिसकर्मी नहीं करेंगे। पुलिस मुख्यालय की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) सुधांशु कुमार द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि वाहन जांच केवल अधिकृत अधिकारी ही करेंगे। इस आदेश के बाद आम लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर वाहन जांच के दौरान निचले रैंक के पुलिसकर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किए जाने और दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आती थीं। नए निर्देश से ऐसी शिकायतों पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों ने बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे आम जनता के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका मानना है कि इससे वाहन जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
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