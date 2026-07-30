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Supaul News: निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। प्रमुख मांगें नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग खत्म करना और समान वेतन लागू करना हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से त्वरित निर्णय की अपील की। हड़ताल के पहले दिन सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है।

निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी
निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

Supaul News: वार्ता विफल होते ही कामकाज ठप, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान गुरुवार सुबह से सफाई, संविदा, आउटसोर्सिंग और नियमित कर्मियों ने काम किया बंद।l नगर परिषद परिसर से निकला जुलूस, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के बाद धरना नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग खत्म करने और एसीपी/एमएसीपी लागू करने की प्रमुख मांग महासंघ का अल्टीमेटम—'जब तक मांगें नहीं मानेंगी सरकार, तब तक नहीं लौटेंगे काम पर।' सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाता

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हड़ताल का प्रभाव

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FAQs

बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन की प्रमुख मांगें क्या हैं?
प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, नगर निकायों में ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करना, और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना शामिल है।
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