Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Supaul News: सुपौल : निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनश्चितिकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
Follow us on Google News
share

Supaul News: सुपौल में बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन और कर्मचारी महासंघ के संयुक्त आह्वान पर नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और समान अधिकार की मांग की है। हड़ताल का असर सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा है, जिससे आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

Supaul News: सुपौल : निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनश्चितिकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से राज्यभर के नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सुपौल : निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

स्थानिक निकाय और हड़ताल

सुपौल नगर परिषद में भी दैनिक, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं नियमित कर्मियों ने कामकाज ठप कर धरना-प्रदर्शन किया। हड़ताल का असर पहले ही दिन शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा। सुबह बड़ी संख्या में कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां से महासंघ के संरक्षक मो. असजद आलम उर्फ अप्पू के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारी शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए।

ये भी पढ़ें:Supaul News: निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

कर्मियों की प्रमुख मांगें

धरना को संबोधित करते हुए मो. असजद आलम उर्फ अप्पू ने कहा कि स्थानीय निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारी वर्षों से सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बावजूद सकारात्मक निर्णय नहीं होने के कारण कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।

सफाई और जलापूर्ति में बाधा

उन्होंने बताया कि निकाय कर्मी सफाई के साथ-साथ जलापूर्ति, राजस्व संग्रह, अतिक्रमण हटाने, कार्यालयी कार्यों और सरकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद कई कर्मचारी वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत दैनिक एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर कर्मियों को सीधे निकाय के अधीन लाना तथा समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना शामिल है। इसके अलावा एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ और लंबित भुगतान की मांग भी की गई है।

हड़ताल का प्रभाव

हड़ताल के कारण नगर परिषद कार्यालय में ताला लटका रहा और सफाई कार्य प्रभावित हुआ। कई इलाकों में कचरा उठाव नहीं हो सका। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में कार्यकारी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव, सचिव किशुनदेव कामत, राजकुमार यादव, रविशंकर रमण, शशि भूषण, नीतीश कुमार, पंकज कुमार, रविंद्र कुमार, देवाशीष मिश्रा, चंदन कुमार वर्मा, सोनू कुमार, मिनितुल्लाह रहमानी, संतोष मारिक, सूरज राउत, भागिंदर मारिक, विरु राउत, धर्मेंद्र राउत, कैलाश राउत, विनोद मारिक, कुसुमलाल राउत, दिलीप मरिक सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हड़ताल का कारण क्या है?
हड़ताल का कारण स्थानीय निकाय कर्मियों की सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और समान अधिकार की मांग है।
ये भी पढ़ें:Chapra News: सफाईकर्मी गये हड़ताल पर, सफाई व्यवस्था हुई बेपटरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।